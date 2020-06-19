Sağanak yağış sanayi merkezi Dilovası'nu su altında bıraktı Yağış sonrası D-100 karayolu sular altına kaldı Sel sularının bastığı D-100'de trafik tek şeritten veriliyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sularının kapladığı D100 karayolunu iki yönlü trafiğe kapandı. Araçlar ilçe merkezine yönlendiriliyor.

Kocaeli'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yolda trafik ilçe merkezine yönlendirilerek ara sokaklardan yeniden D100'e bağlanması sağlanıyor. Yağış nedeniyle tamamen su ile kaplanan yolda ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

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