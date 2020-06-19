Dilovası´nda yağmur su baskınlara neden oldu (4)

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu

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<br>D-100 KARAYOLU´NUN ANKARA İSTİKAMETİ DE ULAŞIMA KAPANDI<br>D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu´na yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.<br>Dilovası Diliskelesi Mahallesi´nde bulunan bir fabrikanın boş olan depolama sahasını sular bastı. Dilovası ilçesi içerisinde birçok yolu sular basarken, araçlar güçlükle ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-06-19 15:25:47<br>

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