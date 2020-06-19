Dilovası´nda yağmur su baskınlara neden oldu (5)

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu

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<br>ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR<br>Sularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı. Ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinde suların içinde kalan bir cip ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-06-19 15:37:27<br>

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