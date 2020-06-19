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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası´nda yağmur su baskınlara neden oldu (5)

DHA

ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR Sularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı. Ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinde suların içinde kalan bir cip ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER 2020-06-19 15:37:27

Dilovası´nda yağmur su baskınlara neden oldu (5)

<br>ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR<br>Sularla kaplanan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten açıldı. Ulaşıma kapalı olan İstanbul istikametinde suların içinde kalan bir cip ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-06-19 15:37:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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