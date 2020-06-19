Sel suları ile kapanan Dilovası D-100 karayolunda 3 saattir tahliye çalışmaları sürüyor İki yönlü kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu Ekipler, sel sularının kapattığı D-100 karayolu’nu trafiğe açmak için çabalıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sonrasında sel sularının kapattığı D100 Karayolu’nda ekipler, 3 saattir tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın durduğu bölgede 3 saat boyunca trafiğe kapalı kalan D100 Karayolu’nun İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan ve bölgede birçok iş yeri, ev ve yolları sel sularının basmasına neden olan yağış durdu. Yaşanan yağış nedeni ile D100 Karayolu 12.30 sıralarında trafiğe kapandı. D100 Karayolu Dilovası Köprülü Kavşağında sel suları yarım metreye kadar ulaştı. Yaşanan yağış nedeni ile çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye, belediye ve Kara yolları ekibi sevk edildi. Ekipler, D100 Karayolu’nun tekrar trafiğe açılabilmesi için çalışma başlattı. İş makineleri ve su tahliye pompaları ile yapılan tahliyeler sonucunda D100 Karayolu’nun Ankara istikameti yaklaşık 2 buçuk saat sonra trafiğe açılabildi. İstanbul istikameti ise yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı durumda.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yolda ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Saatlerdir yolda mahsur kalan sürücüler ise polis ekipleri tarafından farklı yollara yönlendiriliyor.

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