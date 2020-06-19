<br>Erol POLAT/GEBZE/(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, çikolata yüklü TIR devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Sedat Akgün, ''İyi ki yanımdan araç geçmiyordu. Yoksa o da kazada devrilen aracımın altında kalacaktı'' dedi.<br>Kaza, öğle saatlerinde Gebze Köşklüçeşme Mahallesi Topçular Caddesi kavşağı yan yolda meydana geldi. Sedat Akgün yönetimindeki 31 HM 327 plakalı çikolata yüklü TIR, kavşaktan yan yola girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Sedat Akgün, kazadan yara almadan kurtuldu. TIR´ın dorsesindeki çikolatalar gelen başka bir TIR´a yüklendi. TIR, vinçle yoldan kaldırıldı.<br>TIR sürücüsü Sedat Akgün, ''Allah korudu, iyi ki yanımdan bir araç geçmiyordu. Yoksa o da kazada devrilen aracımın altında kalacaktı'' dedi. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT<br>2020-06-19 16:14:17<br>

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