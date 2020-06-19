Başkan Özlü, görevdeki 1 yılını değerlendirdi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, korona virüs salgını nedeniyle daha önce ertelenen programda görevdeki birinci yılını değerlendirdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, görevde geçirdiği bir yılda yapılan çalışmaları düzenlenen basın toplantısında anlattı. Başiskele’de düzenlenen toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Ayaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda misafir katıldı.

Açılış konuşmasında bir yılda yaptıklarını özetleyen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, detaylı bir sunumla yaparak hayata geçirilen projeleri ve yapılan hizmetleri katılımcılarla paylaştı. Salgın nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin bulunduğu toplantı, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Belediyenin yeni sloganının “Güzel İşler” olduğunu açıklayan Başkan Özlü, “Hizmetlerimizi yaparken, hizmetlerimizi yaptıktan sonra vatandaşlarımız, takdirlerini, ‘Güzel işler’ yapıyorsunuz diye ifade ediyorlardı. Buradan ilham alarak bu cümleyi; ‘İşleyiş olarak Başiskele Belediyesi Güzel İşler’ ve hizmet olarak ‘Başiskele Belediyesi Güzel İşler yapar’ anlamları taşıyan bir slogana dönüştürdük. Sağlam, gönülden, sağlıklı, estetik, güzel işler yapmayı yolumuz gibi sözümüz olarak da belirledik” dedi.

Değerlendirme toplantılarını her yıl dönümünde tekrarlayacaklarını ifaden eden Başkan Özlü “Ne yaptığımızı milletimizle paylaşacağız. Ölçü halkımızın rızasıdır, teveccühüdür. Bu rızayı, bu teveccühü arayacağız. Güzel işler yapacağız, onları anlatacağız. Yeni güzel işler için enerji, ilham toplayacağız” şeklinde konuştu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün sunumunun tamamlamasının ardından davetlilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sonlandı.

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