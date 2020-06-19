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<br>D-100 karayolunda sel nedeniyle kapanan, Kocaeli Dilovası mevki İstanbul istikametindeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Ankara istikametinde de trafik akışı devam ediyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Kocaeli <br>2020-06-19 17:21:35<br>

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