Dilovası´nda yağmur su baskınlara neden oldu (7)

<br>YOL ULAŞIMA AÇILDI<br>Yağmur sularıyla dolan D-100 Karayolu Dilovası mevkisinde, suların çekilmeye başlamasıyla birlikte İstanbul istikameti, tek şeritten ulaşıma açıldı. Ankara istikameti ise tamamen ulaşıma açıldı. Ekipler, İstanbul istikametini solduran suların çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.<br> <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-06-19 17:37:13<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.