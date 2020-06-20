Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü Kahverengiye bürünen Kocaeli'nin Karadeniz sahilleri havadan görüntülendi

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında derelerden akan çamurlu sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Mavinin yerini kahverengiye bıraktığı deniz havadan görüntülendi.

Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan yağış nedeni ile bir çok ilçede sel baskınları meydana geldi. Kandıra ilçesinde de sağanak yağış sonrası derelerden akan çamurlu sel suları Karadeniz’in kıyı kesimini kahverengiye bürüdü. Saatler boyunca deniz yüzeyinde kalan çamurlu su havadan görüntülendi.

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