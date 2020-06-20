<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.<br>Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Kaplan Caddesi´nde 3 katlı evin çatısına gece saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım, en üst katta oturan Yavuz Öztürk´e ait eve hasar verdi. Çatı alev alırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-06-20 12:48:08<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.