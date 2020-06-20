Dilovası'nda yağış sonrası yol çöktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış sonrası yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu onarmak için çalışma başlattı.<br>Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış nedeniyle evleri su basarken, D-100 Karayolu Dilovası kavşağı, yağmur sularıyla doldu. D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. Dün, yağmur nedeniyle Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak´ta yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı çöktü. Bugün sel sularının tamamen çekildiği ilçede, Karayolları iş makineleriyle çöken yolu onarmak için çalışma yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-06-20 14:03:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.