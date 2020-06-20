Dilovası'nda yağış sonrası yol çöktü

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış sonrası yolun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu onarmak için çalışma başlattı.<br>Dilovası ilçesinde, dün etkili olan aşırı yağış nedeniyle evleri su basarken, D-100 Karayolu Dilovası kavşağı, yağmur sularıyla doldu. D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol ulaşıma açıldı. Dün, yağmur nedeniyle Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak´ta yolun yaklaşık 50 metrelik kısmı çöktü. Bugün sel sularının tamamen çekildiği ilçede, Karayolları iş makineleriyle çöken yolu onarmak için çalışma yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER<br>2020-06-20 14:03:29<br>
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