6 kişide koronavirüs tespit edildi, 12 dairelik blok karantinaya alındı

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, 3 katlı bir binada oturan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 12 dairenin bulunduğu 26 kişinin yaşadığı blok karantinaya alındı.<br>İzmit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutlar 28. Adada bulunan bir blok karantinaya alındı. 12 dairede 26 kişinin yaşadığı öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Binanın girişine İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu apartman Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27 ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazılı afiş asıldı. Karantina süresince blokta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-20 18:25:04<br>
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