Gölcük’te yollar yeşille buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yeni yapılan yolun orta refüjü ile kavşaktaki üçgen adalara bitki dikimi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakımlarına ve yeni oluşan boş alanları da yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Gölcük ilçesi merkez mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yeni yapılan yolun orta refüjü ile kavşaktaki üçgen adalarına bitki dikimi çalışmaları başladı. 850 metrelik uzunluğa sahip cadde çalışmalar bittikten sonra daha modern görünecek.

Üçgen adalara 350 adet gül dikecek olan ekipler, orta refüjdeki alana da 46 adet altuni top mazı ile 9 bin 600 adet ateş dikeni dikecek. Bitkisel toprağın serildiği orta refüj ve üçgen adalardaki yeşil alanlar için ayrıca damlama sulama sistemi yapıldı.

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