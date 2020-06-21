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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarından çalışan babalarına duygulandıran sürprizler

İHA

Çocuklarından çalışan babalarına duygulandıran sürprizler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatman, otobüs sürücüsü, güvenlik görevlisi gibi çeşitli görevlerde çalışan vatandaşlar, iş başındayken çocuklarının yaptığı Babalar Günü sürprizleri karşısında duygusal anlar yaşadı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, çalışanlarına Babalar Günü dolasıyla sürpriz etkinlik düzenlendi. Çalışanlarının mutluluğunu üst seviyede tutmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Murat Umut, Vatman Murat Çelik, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenliği Birol Yıldız, UlaşımPark sürücüsü İbrahim Aslan ve Akçaray Sabit Tesisler Bakım çalışanı Şeref Avşar’a çocukları tarafından, çalışırken sürprizler yapıldı.
İlk sürpriz Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Murat Umut’a yapıldı. Toplantıya katılan Umut, hazırlanan toplantı düzeninde terminal hakkında bilgiler aktarırken, kızlarını ekranda görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Videonun sonunda açılan kapıdan kızları geldiğinde duygusal dakikalar yaşandı. Kızlarının hazırladığı Babalar Günü sürprfizi karşısında sevince boğulan Umut, “Böylesine güzel bir etkinlik yaşadığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
UlaşımPark sürücülerinden İbrahim Arslan, otobüs ile yolcu taşırken ilk olarak araç içi hoparlörlerinden kızının sesini duydu. Kızı Rabia, babasının direksiyonun başında olduğunu ve onu çok sevdiğini, babalar gününü kutladığını iletti. Sonrasında seferini gerçekleştirdiği esnada durakta bekleyen kızı Rabia’yı gören Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Birol Yıldız ise terminal hoparlörlerinden gelen sesle ilk şaşkınlığını yaşadı. Çocuklarının babalar Günü’nü kutladığını duyan terminal esnafı da Birol Yıldız’ı uzunca bir süre alkışladı. Daha sonra karşısında eşi ve 3 çocuğunu gören büyük sevinç yaşadı. Sonrasında çocuklarına sarılan Yıldız duygularını dile getirdi.
UlaşımPark Akçaray Sabit Tesisler Bakım çalışanı Şeref Avşar ise Yahya Kaptan istasyonunda gerçekleştirilen hayali bir trafo panosu toplantısında kızlarının sesini istasyon hoparlörlerinden duydu ve “Sanırım kızlarımın sesiydi, sanırım büyük kızım Ecrin bu’’ diyerek tepki gösterdi. Hemen sonrasında da kızlarını karşısında gören Avşar, mutluluğunu gizleyemedi.
Son olarak da Vatman Murat Çelik’e sürüş esnasında tramvay kabin içerisinde önceden kayıt alınan çocuklarının ses kaydı dinletildi. Kayıtta kızlarının sesini duyarak sürpriz yaşayan vatman ne olduğunu anlayamadı. Durağa doğru sürüşünü gerçekleştiren Çelik, durakta bekleyen kızlarını gördüğünde ikinci şoku yaşadı. Araç içerisindeki yedek vatman yola devam ederken kızları ile kavuşan Çelik, ‘”Bu sürprizi hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum’’ diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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