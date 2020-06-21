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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

DHA

Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

<br>Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te, sahil kenarındaki otoparkta maske ve sosyal mesafeye aldırış etmeden eğlenen gençler kameralara yansıdı.<br>İzmit´te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkın bulunduğu yolu zaman zaman kapatan gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN<br>2020-06-21 15:01:53<br>

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