Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi

<br>Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, DJ´lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti. <br>Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi´ndeki bir sitede meydana geldi. DJ´lik yapan Levent Bat´ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat´ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat´ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı. <br>Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Bat´ın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN<br>2020-06-21 18:23:30<br>

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