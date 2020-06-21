Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

<br>DİLOVASI´NDA YOL ULAŞIMA KAPANDI <br>Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Önceki gün yağmur yağışı nedeniyle bir süre kapanan D-100 Karayolu Batı kavşağı mevkii yine sular altında kaldı. karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İstanbul istikametine giden araçlar yan yola yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri bölgede beklerken, trafik polisleri ise trafiği yönlendirdi. <br>YAĞMUR YAĞIŞI EKİLİ ALANLARA ZARAR VERDİ <br>Gölcük´ün yüksek kesimlerinde yağmur yağışı etkili olurken, ekili alanlar zarar gördü. Gölcük Hamidiye Mahallesi´nde bahçeler sular altında kalırken, bir bahçenin duvarı yıkıldı. Köyde su baskınları yaşandı. Yağmur sularının yola taşıdı taş ve toprak nedeniyle köye ulaşım kapanırken, iş makineleriyle yol temizlenmeye başlandı. Dinçer AKBİR-Cihan TEKER/KOCAELİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Cihan TEKER<br>2020-06-21 20:58:26<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.