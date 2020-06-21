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Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

DHA

DİLOVASI´NDA YOL ULAŞIMA KAPANDI  Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Önceki gün yağmur yağışı nedeniyle bir süre kapanan D-100 Karayolu Batı kavşağı mevkii yine sular altında kaldı. karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İstanbul istikametine giden araçlar yan yola yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri bölgede beklerken, trafik polisleri ise trafiği yönlendirdi.  YAĞMUR YAĞIŞI EKİLİ ALANLARA ZARAR VERDİ  Gölcük´ün yüksek kesimlerinde yağmur yağışı etkili olurken, ekili...

Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

<br>DİLOVASI´NDA YOL ULAŞIMA KAPANDI <br>Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Önceki gün yağmur yağışı nedeniyle bir süre kapanan D-100 Karayolu Batı kavşağı mevkii yine sular altında kaldı. karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İstanbul istikametine giden araçlar yan yola yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye ekipleri bölgede beklerken, trafik polisleri ise trafiği yönlendirdi. <br>YAĞMUR YAĞIŞI EKİLİ ALANLARA ZARAR VERDİ <br>Gölcük´ün yüksek kesimlerinde yağmur yağışı etkili olurken, ekili alanlar zarar gördü. Gölcük Hamidiye Mahallesi´nde bahçeler sular altında kalırken, bir bahçenin duvarı yıkıldı. Köyde su baskınları yaşandı. Yağmur sularının yola taşıdı taş ve toprak nedeniyle köye ulaşım kapanırken, iş makineleriyle yol temizlenmeye başlandı. Dinçer AKBİR-Cihan TEKER/KOCAELİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Cihan TEKER<br>2020-06-21 20:58:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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