Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yağmur su baskınlarına neden oldu (3)

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<br>YAĞMURUN YOLA TAŞIDIĞI TAŞ VE TOPRAK KALDIRILDI <br>Gölcük Belediyesi yağmur yağışının taşıdığı taş ve toprakla kapanan Hamidiye Mahallesi yolunda iş makineleriyle çalışma yaptı. İş makinesiyle yolda biriken taş ve toprakla kaldırılarak, kamyonlara yüklendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yolun kapandığı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. <br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ<br>2020-06-21 21:47:24<br>

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