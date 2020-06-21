Sel sularının bastığı D100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile sel sularının bastığı D100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Sel sularını tahliye eden ekipler yolun trafiğe kapanmasını önledi.

Kocaeli’nin Dilovası’nı akşam saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış nedeni ile D100 Karayolu’nu sel sularını bastı. D100 Karayou Dilovası Köprülü Kavşağı’nda İstanbul istikameti sel suları altında kaldı. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yolun trafiğe kapanmasını önlendi. Tek şeritten trafiğin sağlandığı yolda yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yağışın durması ve ekiplerin çalışması ile yolun 3 şeridi de trafiğe yola açıldı. Trafik yolun tamamen açılması ile trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.