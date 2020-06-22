Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi (2) 

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

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<br>DJ´Yİ ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI<br>Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde, DJ Levent Bat´ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Ö. ile birlikte 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN<br>2020-06-21 23:16:57<br>

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