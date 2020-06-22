Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler

<br>Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir grup girişimci, ultraviyole ışınlarıyla ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti. İlk olarak Kızılay tarafından kullanılan cihazın, yakın zamanda başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.<br>İlçede yaşayan girişimciler Mehmet Öztürk, Serdar Avcı ve Murat Mertfırat, Karamürsel Belediyesi ile iş birliği yaparak, koronavirüsten korunmak amacıyla ultraviyole ışınlarıyla ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti. Cihazda bulunan banttan geçen ürünler, kapalı hazne içindeki 360 derece UV-C ışınlarına 8 saniye boyunca maruz bırakılarak, temizleniyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmaların geçen hafta tamamlanmasıyla üretilen cihaz, ilk olarak Kızılay'a bağlı maske üretim fabrikasında kullanılmaya başlandı. Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan testlerde, yüksek oranda bakteri ve virüsleri temizlediği belirlenen cihazın market, eczane, restoran gibi birçok yerde kullanılması planlanıyor.<br>'AMACIMIZ BÜTÜN ORTAMLARDA HİJYEN SAĞLAMAK'<br>Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında, üretilen cihazın tek tasarımının olmadığını, gelen talebe uygun ve ihtiyaca göre şeklinin belirlendiğini kaydetti. Cihazın birçok alanda hayatı kolaylaştırabileceğini belirten Yıldırım, "Belediyemiz ve özel girişimlerle beraber yaptığımız bu ortak istişare ve fikir birliği neticesinde dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde neler yapılabileceğini konuştuk. Çıkış noktamız aslında vatandaşımızın hizmet aldığı özellikle marketlerde insanların aldıkları mallara hijyen içinde ulaşmasını sağlayacak bir cihaz ürettik" dedi.<br>Talebe göre üretim yapıldığını belirten Başkan Yıldırım, "Bununla alakalı çalışmalar yaparken bu konunun ne kadar geniş olduğunu, kullanım alanının ne kadar yüksek olduğunun farkına vardık. Üretim aşaması tamamen fabrikasyon anlamında değil gelen talebe göre devam ediyor. Bu cihazlar kullanım alanı olarak çok geniş. İlk olarak maske dezenfekte eden bir makine ürettik ve o şu anda Kızılay'da kullanılıyor. Amacımız toplumdaki vatandaşımızın ihtiyacı olan bütün ortamlardaki hijyeni sağlamak. Türkiye'nin önde gelen sayılı mağazalardan biriyle yaptığımız görüşmelerde özellikle mağazalarda denenen kıyafetlerin hijyeninin sağlanması için bir cihaz üretilmesi istendi. Şu anda onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Çok kısa zamanda da onu da üreteceğiz" diye konuştu.<br>'BİLİMSEL OLARAK İSPATLANDI'<br>Üretilen cihazın bilimsel testlerden geçerek, onay aldığını belirten Başkan Yıldırım, "Şunu net olarak ifade edeyim; yaptığımız cihazların koronavirüs ve diğer virüsleri yok etme oranı bilimsel olarak ispatlandı. Ölçülebilen testlerle bu veriler bize ifade edildi. Özellikle İngiltere ve Avrupa'dan talepler aldık, Orta Doğu'dan da siparişler var çok kısa zamanda bu konuda da bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Alişan KOYUNCU<br>2020-06-22 13:39:52<br>

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