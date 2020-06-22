Simsiyah akan derenin kirlettiği plajda, denize girdiler

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Dinçer AKBİRCihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi. Vatandaşlar, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi´nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti.<br>Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, siyah akmaya başladı. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayanlar başka plaj olmaması nedeniyle burada denize girdi. Plaja gelenlerden bazıları ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti.<br>Bölgede yaşayanlar, her yağmur yağışının ardından Dilovası'nın üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR-Cihan TEKER<br>2020-06-22 14:14:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.