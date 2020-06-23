Balkonda mahsur kalan ebabil kuşunu ev sahibi kurtardı İnternetten yaptığı araştırmada kuşun ebabil olduğunu öğrenince şaşırdı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düştüğü balkonda sinekliğe takılarak mahsur kalan ebabil kuşu, kendisini gören ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, İzmit Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi’nde bir apartmanda oturan Selam Tutak, çırpınma sesleri gelen balkona çıktığında bir kuşun sinekliğe takılı kaldığını gördü. Eline eldiven alarak kuşu özenle takıldığı yerden kurtaran Tutak, yorgun düşen kuşu eve alarak bir süre bakım yaptı. İnternetten araştırma yaptığında kuşun ebabil olduğunu öğrenen Tutak, yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından bir süre dinlendirdiği kuşu mahsur kaldığı balkondan doğaya saldı.

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