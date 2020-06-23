Metro inşaatında üzerine demirler düşen işçi öldü

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.<br>Olay, öğle saatlerinde, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi´ndeki metro inşaatında meydana geldi. Vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan inşaat demirleri, işçi Hasan Aydın'ın üzerine düştü. Aydın´ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Hasan Aydın, yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-23 12:22:23<br>
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