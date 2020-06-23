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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşlara sağlık eğitimi

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde bulunan vatandaşlara, Covid19 salgınına karşı sağlık eğitimleri verildi.

Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşlara sağlık eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde bulunan vatandaşlara, Covid19 salgınına karşı sağlık eğitimleri verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde kalan vatandaşların, Covid19 salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için sağlık personeli tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından verilen eğitimlerde Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde bulunan vatandaşlara, enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri, Covid19 hastalığı ile uyumlu yakınmalar, ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler sunuldu.
Eğitimlerde Covid19 ve diğer hastalıklardan dolayı oluşabilecek solunum yolu hastalıklarında, kişinin hastalığı hafif atlatabilmesi için akciğer kapasitesini artıran ve güçlendiren solunum egzersizleri yaptırıldı. Bu eğitimin yanı sıra hareket kısıtlığına bağlı oluşabilecek hastalıkları engellemek amacıyla Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde kişiye özel egzersizler uygulamalı olarak yaptırıldı.
Merkezlerde bulunan vatandaşların ardından personele maske ve eldiven kullanımı, ortam temizliği, oda servislerinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uygulamalı eğitim verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde pandemi sürecinde seyahat kısıtlaması dolayısı ile memleketine dönemeyenler, cezaevinden pandemi nedeniyle izin verilen vatandaşlar ve barınma ihtiyacı duyan vatandaşlara hizmet verildi. Günlük ortalama 160 vatandaşa hizmet verilen merkezlerde ayrıca yangın mağduru pek çok aileye de evleri onarılana kadar ev ortamında sıcak bir yuva sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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