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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılar

DHA

Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.  Olay pazartesi günü öğle saatlerinde Gebze´de meydana geldi. Beraberinde bulunan bir kişiyle banka şubesine gelerek para çekmek isteyen N.H.K.´nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis, N.H.K. ve beraberinde bulunan kişiyi takibe aldı. Parayı çektikten sonra banka önünde bekleyen otomobile binen N.H.K....

Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılar

<br>Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. <br>Olay pazartesi günü öğle saatlerinde Gebze´de meydana geldi. Beraberinde bulunan bir kişiyle banka şubesine gelerek para çekmek isteyen N.H.K.´nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis, N.H.K. ve beraberinde bulunan kişiyi takibe aldı. Parayı çektikten sonra banka önünde bekleyen otomobile binen N.H.K. ve beraberindeki kişi bankadan uzaklaştı. Polis ekipleri N.H.K.´nin bindiği otomobili takip ederek durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde N.H.K.´ye zorla para çektiren E.T. ve otomobil sürücüsü T.Ö., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. <br>E.T. ve T.Ö.´nün emniyette verdikleri ifadelerinde N.H.K.´nin kendilerine borçlu olduğunu ve borç tahsili için M.S. ve M.A.B. isimli kişiler tarafından darp edildiği, zorla bir depoda tutulduğu ve bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Daha önceden çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU<br>2020-06-24 01:03:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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