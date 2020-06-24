İzmit’te semt pazarlarının tarihleri değişti

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YKS sınavı nedeni ile İzmit’te kurulacak semt pazarlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavı nedeniyle, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, İzmit’te kurulacak semt pazarlarının tarihlerinde de değişikliğe gidildi. İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Pazarcılar Odasının yaptığı görüşmeler doğrultusunda esnafın mağduriyet yaşamaması adına normal şartlarda cumartesi günü kurulan Yuvam Akarca Pazarı’nın 26 Haziran Cuma günü, yine normal şartlarda pazar günü kurulan Yahya Kaptan Pazarı’nın ise 29 Haziran Pazartesi günü kurulacağı duyuruldu.

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