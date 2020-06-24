Büyükşehir’den salgın sürecinde vatandaşlara psikolojik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına psikolojik destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 Mart tarihinden itibaren Covid19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına online psikolojik destek sundu. Online sunulan hizmet ile uzmanlar aracılığıyla vatandaşların ruh ve beden sağlığını koruyacak yönlendirmelerde bulunuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünün “Geniş Ailem” projesi içerisinde yer alan uzman psikologlar tarafından verilen hizmette vatandaşların “kaygı, evde vakit geçirme, depresyon belirtileri ve bu belirtiler karşı mücadele” konusundaki soruları psikologlar tarafından cevaplandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi psikologları yaşanan bu süreçte sınav hazırlığında olan ve pandemi salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan öğrencilere “aile içi iletişim ve sınav kaygısı” konusunda destek verdi. Öğrencilere bu süreçte uyku düzeninizin bozulmaması gerektiği vurgulandı ve hareket alanı oluşturularak spora yönlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.