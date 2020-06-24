Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular

<br>Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borçlu olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp, yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.<br>Polis ekipleri, 21 Haziran günü, Başiskele ilçesindeki iş yerinde, bir kişinin zorla tutularak, dövüldüğü ihbarını aldı. Hemen adrese baskın yapan polis ekipleri, dövülen R.T.´yi, yarı baygın halde dolapta buldu. R.T.'yi kendilerine olan borcu nedeniyle alıkoyarak, dövdükleri belirlenen E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı.<br>İş yerinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. R.T.´nin cep telefonuna el koyan şüpheliler, 'gasp' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-24 11:39:45<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.