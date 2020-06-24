Gebze çiçeklere büründü

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Gebze Belediyesi tarafından gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında kentin birçok yeri çiçek bahçesine dönüştü.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerçekleştirdiği peyzaj çalışmalarıyla Gebze’yi adeta çiçek bahçesine çevirdi. Kenti mevsim çiçekleriyle süsleyen ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını getiren Gebzeliler, çiçekleri görünce mutlu olduklarını söylediler.

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