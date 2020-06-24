Körfez’de 750 fidan toprakla buluştu

Körfez Belediyesi, İlimtepe bölgesinde 750 sedir ve fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdu.

Körfez Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Körfez bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda da Çevre Koruma (ÇEVKOR) Dergisi ile ortaklaşa olarak 750 adet sedir ve fıstık çalı toprakla buluşturdu. Belediyeye ait olan alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması yıl boyunca devam edecek ve binlerce fidan toprakla buluşturulacak. İlimtepe Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikimine, Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ve ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe katıldı. ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, duyarlılıklarından dolayı Körfez Belediyesine ve Belediye Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek, “Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ağaç yoksa hayat yoktur” dedi.

Ardından, Tokuştepe tarafından Şahin Yılmaz ve ekibine plaket takdim edildi.

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