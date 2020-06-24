Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular (2)

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<br>6 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borcu olan R.T.'yi döven E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-24 16:31:31<br>

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