Üst geçitte intihara kalkıştı, para verilince indi

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te, üst geçitte intihar girişiminde bulunan İbrahim A., valilik görevlilerinin 1500 lira vermesi üzerine aşağı indi. İbrahim A., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.<br>D-100 yolu üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Üst Geçidi'ne çıkan İbrahim A., bir miktar borcu olduğunu iddia ederek, atlayacağını söyledi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, D-100 yolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verildi. Karabük'ten geldiği ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen İbrahim A.'ya, valilik görevlileri tarafından 1500 lira verildi. Parayı alan İbrahim A., aşağı indirilirken, ifadesi için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-06-24 17:58:47<br>

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