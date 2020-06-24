Kargo aracında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

<br>Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de TEM yolunda durdurulan kargo şirketine ait araçta gümrük kaçağı olduğu belirlenen 700 şemsiye, 7 cep telefonu, 3 bin toka, 7 bin 500 çakmak ve 1000 kol saati ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketine ait aracın gümrük kaçağı ürünleri taşıdığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından kargo şirketine ait araç TEM yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 700 şemsiye, 7 cep telefonu, 3 bin toka, 7 bin 500 çakmak ve 1000 kol saati geçirildi. Kargo şirketi yetkilileri ve 1 şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem uygulanırken, ele geçirilen ürünlere el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-06-24 22:35:46<br>

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