Kazım Koyuncu İzmit’te şarkılarıyla anılacak

İzmit Belediyesi, ölümünün 15. yılı sebebiyle Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu’yu, sosyal medya hesaplarından yayınlanacak ve kendi şarkılarından oluşan özel programla anacak.

Korona virüs sebebiyle toplu müzikli etkinliklere ara veren İzmit Belediyesi, “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında Kazım Koyuncu’yu vefatının 15. yıl dönümünde kendi şarkılarından oluşan özel bir programla anıyor. Eyüp Bağdat ve Ulaş İskenderoğlu’nun seslendirdiği Kazım Koyuncu şarkıları, İzmit Belediyesi sosyal medya hesapları ve Gülümse Tv’den İzmitliler ile buluşacak. Karadeniz müziğinin ünlü ismi Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümünde yapılan anma etkinliğinde Koyuncu’nun şarkılarını Eyüp Bağdat ve Ulaş İskenderoğlu seslendirdi. Başarılı sanatçıların, Şair Ceketli Çocuğun unutulmaz parçalarını seslendirdiği müzik dinletisi, tarihi Saatçi Ali Efendi Konağı’nın nostaljik atmosferiyle, Kazım Koyuncu severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

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