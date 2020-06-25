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SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı Sistemdeki sorun çözülünce hastaneye giderek muayene oldu için

İHA

Kocaeli'de muayene olmak için gittiği hastanede, SGK sisteminde görülen 'hükümlü mahkum' kaydından dolayı muayene olamayan Özlem Usta'nın sorunu çözüldü. Usta, sorunun çözülmesiyle birlikte hastaneye giderek muayene oldu.

SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı Sistemdeki sorun çözülünce hastaneye giderek muayene oldu için

Kocaeli’de muayene olmak için gittiği hastanede, SGK sisteminde görülen ’hükümlü mahkum’ kaydından dolayı muayene olamayan Özlem Usta’nın sorunu çözüldü. Usta, sorunun çözülmesiyle birlikte hastaneye giderek muayene oldu.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Özlem Usta (39) adlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle 21 Mayıs tarihinde muayene olmak için hastane randevusu aldı. Randevu günü doktorun odasına giren Özlem Usta, sistemde ’hükümlü mahkum’ olarak kayıtlı olduğunu öğrendi. Sistemdeki kayıt nedeniyle muayene olamadan hastaneden ayrılan 39 yaşındaki Özlem Usta’nın sorunu çözüldü. Sorun çözülmesinin ardından hastaneye giden Usta, muayene olma sevincini yaşadı.

"Mağduriyetim giderildi, muayene edildim"
Muayene olamayınca üzüldüğünü ancak sorunun çözülmesi sonrasında mağduriyetinin giderildiğini belirten Özlem Usta, "21 Mayıs günü hastane sisteminde tutuklu mahkum görünmemle ilgili sistemde 21 Mayıs günü öğrendim. Bununla ilgili gerekli araştırmalar yapılarak, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fikri Işık beyin danışmanları aracılığı ile hastane sistemindeki tutuklu mahkum kaydı silindi. Şuanda sistemde kalktı, mağduriyetim giderildi. Bununla ilgili bakanımıza, danışmanı, hastane başhekimimize gerekli yetkili büyük kişilere teşekkür ediyorum. Sesim duyulduktan sonra muayene edildim. MR'a girdim. Gerekli bütün süreçler yapıldı. Benimle ilgili elinden gelen hastane yetkilileri, başhekim olsun. Mağduriyet giderildi kısacası" diyerek kamu personellerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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