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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor

İHA

Başiskele’de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor

Başiskele Belediyesi, aşırı yağışlar sonrası zarar gören cadde ve sokaklardaki problemleri çözüme kavuşturuyor.
Hafta sonu metrekareye 47 kg yağmur düşen Başiskele’de yaşanan su taşkınları sonucunda oluşan çamur ve moloz birikintileri hemen temizlendi. Başiskele Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile sel sularıyla bozulan yollar, yağmur suyu kanalları ile mazgallardaki aksaklıklar gideriliyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun çaba harcayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar, Fatih, Yeşilyurt, Barbaros, Seymen, ve Damlar mahallelerinde aşırı yağışlar sonrası bozulan parke yol tamir ederken, kanal temizliği yaptığı alanlarda bozulan bazı yolları da düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçedeki cadde, sokak ve kaldırımları yıkama işlemlerine devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Mahmutpaşa Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi Yeniköy Caddesi’ni tankerlerle özel solüsyonlu, bol köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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