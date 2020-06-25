Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı

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<br>Ergün AYAZ/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 katlı evin çatısında ayağına ip dolanan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı.<br>Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde 2 katlı ahşap bir evin çatısında ayağına ip dolandığı için çırpınan kargayı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiyecilerden biri, merdivenle karganın yangına çıktı. İtfaiye eri karganın ayağına dolanan ipleri makasla kesti. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen karga, doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ<br>2020-06-25 12:42:57<br>

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