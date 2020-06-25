Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı

DHA

Dinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Samet Kırca (16) boğuldu, onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi Muhammet Kırca (21) ise üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hereke Sahili´nde meydana geldi. Babaları Nihat Kırca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet Kırca, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak...

Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı

<br>Dinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Samet Kırca (16) boğuldu, onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi Muhammet Kırca (21) ise üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı.<br>Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hereke Sahili´nde meydana geldi. Babaları Nihat Kırca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet Kırca, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Baba Nihat Kırca, 112 Acili arayarak yardım istedi.<br>İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ilk ulaşan ekipten Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Hereke Polis Merkezi Amirliği´nde görevli komiser yardımcısı, kıyıdan suyun altında olduğu görülebilen Muhammet Kırca´yı kurtarmak için üniformasını çıkararak denize girdi. Komiser yardımcısının sudan çıkardığı Muhammet Kırca'ya, ambulansta müdahale edildi. <br>Daha derinde olduğu anlaşılan Samet Kırca´yı bulmak için deniz polisi ve Sahil Güvenlik tekneleri bölgeye geldi. Suya giren dalgıçlar, yaklaşık 20 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 2,5 metre derinlikte olan Samet Kırca´yı bularak sudan çıkardı. Hemen ambulansa götürülen Samet Kırca´nın hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Muhammet Kırca, Dilovası Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI<br>2020-06-25 14:56:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı Denizden çıkartılan oğullarını gören baba büyük hüzün yaşadı Kardeşini kurtarmak isterken boğulan genci denize giren komiser yardımcısı kurtardı Kardeşini kurtarmak için suya atlayan abinin durumu ağır
YEREL HABERLER Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya ...
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş ...
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı Kargaların saldırısı, itfaiye erini kurtarma operasyonundan vazgeçirmedi
YEREL HABERLER Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri ...
Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor Araçlarındaki sosyal mesafe, maske kullanımı ihlalleri kameralar ile engelleniyor Kurala uymayan sürücüler önce mesajla uyarılıyor ihlal devam ederse cezalandırılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı ...
İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak
YEREL HABERLER İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak
Başkan Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz
Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi
Başiskele’de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; “Silah kendi kendine ateş aldı”
YEREL HABERLER Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; “Silah kendi ...
Kocaelispor efsaneleri, anılarını Kocaelispor müzesi için anlatıyor
YEREL HABERLER Kocaelispor efsaneleri, anılarını Kocaelispor müzesi ...
SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı Sistemdeki sorun çözülünce hastaneye giderek muayene oldu için
YEREL HABERLER SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma ...
Kartepe’de okullar YKS sınavına hazırlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de okullar YKS sınavına hazırlandı
Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor
YEREL HABERLER Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor
Kazım Koyuncu İzmit’te şarkılarıyla anılacak
YEREL HABERLER Kazım Koyuncu İzmit’te şarkılarıyla anılacak
Başkan Şayir, SEDAŞ’ın çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, SEDAŞ’ın çalışmalarını inceledi
Kocaeli’de etkili olan yoğun yağışlar barajları doldurdu Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda seviye yüzde 93’e ulaştı
YEREL HABERLER Kocaeli’de etkili olan yoğun yağışlar barajları ...
Kartepe Ankara Caddesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kartepe Ankara Caddesi hizmete açıldı
Kargo aracında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo aracında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitleyen 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba ...
Üst geçitte intihara kalkıştı, para verilince indi
YEREL HABERLER Üst geçitte intihara kalkıştı, para verilince indi
Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Yenidoğan Mahallesi’nin yolları yenileniyor
Kocaeli’nin ulaşım ağına nefes aldıracak projeler gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Kocaeli’nin ulaşım ağına nefes aldıracak projeler ...
Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 Karayolu’nu trafiğe kapattı 1 buçuk saat süren intihar girişimi kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğuna neden oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de üst geçitte intihara kalkışan şahıs D100 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X