Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan, bu yıl mezun olup YKS sınavına girecek öğrencilere power bank hediye etti.

Körfez Belediyesi, hafta sonu sonunda yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla taşınabilir şarj cihazı hediye etti. Bu yıl mezun olan ve sınava girecek öğrenciler tespit edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, belirlenen öğrencilere hediyelerini takdim etti. Belediye ekipleri sosyal belediyecilik anlayışına değinerek “ Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda gençlerimize taşınabilir şarj cihazı hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” dedi.

Hediyelerine kavuşan körfez ilçesindeki öğrenciler ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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