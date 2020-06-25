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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’de KHK’lı işçilere 2 milyon lira ödeme

İHA

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KHK ile kadroya geçen işçilere verdiği sözü tutarak bugüne kadar ödenemeyen farkların 3 taksitle ödenmesi için imza attı.

Körfez’de KHK’lı işçilere 2 milyon lira ödeme

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KHK ile kadroya geçen işçilere verdiği sözü tutarak bugüne kadar ödenemeyen farkların 3 taksitle ödenmesi için imza attı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KHK ile kadroya geçen işçilere verdiği sözü tuttu. Başkan Söğüt, seçim döneminde 2019 yılı asgari ücret farkı kadar KHK’lı işçilere ücret zammı yapacağını müjdelemişti. Ama yasal engeller dolayısıyla 2020 Haziran ayını işaret eden Başkan Söğüt, dün işçiler ve sendika yetkilileri ile bir araya geldi. Teknik Hizmetler Alanı’nda gerçekleştirilen protokol törenine Başkan Şener Söğüt'ün yanı sıra başkan yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Birim Müdürleri, Belediyeİş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve KHK’lı işçiler katıldı. birliktelikte konuşan Belediyeİş Şube Başkanı Osman Şar, “Bugün burada bizleri buluşturan, müjdeyi verecek olan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uzun zamandır beklediğimiz bir müjdeydi. Belediye Başkanımız her görüşmemizde bu konuda çalışma yaptığını belirtiyordu. Emeği geçen başkan yardımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Şener Söğüt, “1516 ay önce seçimlerden önce burada sizlere bir söz vermiştik. KHK kapsamında kadroya geçen çalışanlarımızın 2019 yılı asgari ücrete gelen zam farkını yansıtma konusunda sözümüz olmuştu. Seçimden sonra hemen gerekli adımı atmak istedik ama önümüze yasal engeller çıktı. Biz söz veren ve bunu unutan siyasetçilerden olmadık, olmayacağız da. Önümüzde bazı yasal engeller vardı. Yasal sürecin bitmesini bekledik. O süreçte Haziran ayı itibari ile sona erdi. Sendika başkanımızla da her bir araya geldiğimizde kendisine Haziran 2020’de sözümüzü tutacağımızı söyledik. Sağ olun sizler de bu süreçte sabırlı davrandınız. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Söğüt, “Çalışanın alın teri kurumadan hakkını vermek gerekir. Bizim anlayışımız bu. Bugün engellerimiz kalktı ve farkları geriye dönük olarak hesapladı. 199 KHK’lımıza 10 bin 156 TL brüt fark verdik. Toplamda 2 milyon 21 bin 203 TL ödeme gerçekleştireceğiz. Bunu 3 parçada; İlkini Temmuz 2020’de, ikincisi Ekim 2020’de, üçüncüsü de Ocak 2021’de yansıtacağız. Ayrıca artık KHK’lı çalışanlarımız diğer çalışanlarımız gibi sosyal haklara sahip olacak. İki ikramiye alacaklar. Önümüzdeki ilk toplu iş sözleşmesi tarihi olan Ocak 2021’de de tüm çalışanlarımız gibi gerekli zamları alacaksınız” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı olarak imzalar atıldı. Sendika yöneticileri ve çalışanlar da Başkan Söğüt’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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