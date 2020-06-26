Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

DHA

Dinçer AKBİRCihan TEKER/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kedi ameliyat edilerek ön iki bacağı kesildi. Ameliyat sonrasında hayata tutunmaya çalışan yavru kedi, iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek.  Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi´nde kafe işleten Mine Kayser, pazar günü akşam saatlerinde ağır yaralı bir kedi yavrusu buldu. Hemen veterinere götürülen yavru kedi, geceyi ağrı kesicilerle geçirmesinin ardından ertesi gün ameliyata alındı. Ön bacaklarında çok sayıda kırık ile yer yer deri soyulmaları olduğu görülen kedi, Veteriner Hekim Gökhan...

Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

<br>Dinçer AKBİRCihan TEKER/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kedi ameliyat edilerek ön iki bacağı kesildi. Ameliyat sonrasında hayata tutunmaya çalışan yavru kedi, iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek. <br>Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi´nde kafe işleten Mine Kayser, pazar günü akşam saatlerinde ağır yaralı bir kedi yavrusu buldu. Hemen veterinere götürülen yavru kedi, geceyi ağrı kesicilerle geçirmesinin ardından ertesi gün ameliyata alındı. Ön bacaklarında çok sayıda kırık ile yer yer deri soyulmaları olduğu görülen kedi, Veteriner Hekim Gökhan Yağcı tarafından ameliyata alındı. Ön bacaklarının kesilmesinin ardından yoğun bakıma alınan yavru kedi iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek. <br>Ön iki bacak felç olduğu için ampute etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Veteriner Hekim Gökhan Yağcı, "Şu an için durumu biraz kritik. Elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun bakımda duruyor. Günlük serum takviyesi veriyoruz. Kendini toparlaması için iğneleri var. Hayvan ilk geldiğinde, bacakları kötü durumdaydı. Ağır yaralanmalar vardı ve üzerinden zaman geçmişti. Bacaklarında enfeksiyonu vardı. Pazartesi günü ameliyata aldık. 2 bacağını mecburen ampute etmek zorunda kaldık. Operasyon sonrasında çok iyiye giden bir hayvan. Beslenmesi de çok güzel. Umudumuz var. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayvanımız toparlayacaktır." dedi. <br>'2 BACAĞINDA BİRDEN GERİ DÖNÜLMEZ BİR FELÇ VARDI'<br>Kedinin nasıl yaralandığını bilmediklerini ifade eden Yağcı, "Bu durum araba çarpması sonucu olmuş olabilir, arabanın motorunda kalmış olabilir. Söylemek istemiyorum ama, birileri bunu yapmış olabilir. Hangisi olduğu konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Kısmetse kendisini iyileştireceğiz. 1 hafta, 10 gün sonra kendine gelecek. İlk 1-2 ay çok eziyetli olacak. Ön 2 bacağı olmadığı için göğsünün üzerinde sürünerek hareket edecek. Belki yemeğini zorla yiyecek. Belki de elle beslenmesi gerekecek. Ama arka bacaklarına alıştıktan sonra, 2 bacağının üzerinde durmaya alıştıktan sonra artık her işini kendisi yapabilecek hale gelecek" diye konuştu. <br>'BAŞINDA ANNESİ DURUYORDU'<br>Yaralı kediyi bularak veterinere götüren Mine Kayser, "Gece işletmemi kapatmıştım. Eve yürürken sokakta buldum. Köşeye atılmıştı. Başında annesi duruyordu ve çok acı çekiyordu. Onu o şekilde görünce çok çaresiz hissettim. Etrafta insanlar da vardı. Yardım etmeye çalışıyorlardı ama kimse ne yapacağını bilemiyordu. Veterinere götürdüm. Operasyon yapıldı. Şimdi süreci bekliyoruz. Benim zaten mevcut 6 tane kedim var. İşletmemde de baktığım kedilerim var. Buna bakmayı da çok istiyorum. Ama benim hayatım çok yoğun bir tempoda geçiyor. Sahiplenmek isteyen bir hayvansever olursa seve seve teslim edebiliriz." dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Cihan TEKER<br>2020-06-26 08:33:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip, darbetti
YEREL HABERLER Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit ...
İYİ Parti kongresine katılan delege pozitif çıktı Kongreye katılanlar tedirgin oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti kongresine katılan delege pozitif ...
Denizde boğulan kardeşini kurtarmak isteyen genç de hayatını kaybetti Kocaeli'de denize giren iki kardeş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde boğulan kardeşini kurtarmak isteyen genç de ...
Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı (2)
YEREL HABERLER Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı (2)
Körfez’de KHK’lı işçilere 2 milyon lira ödeme
YEREL HABERLER Körfez’de KHK’lı işçilere 2 milyon lira ödeme
Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi
Tiyatro sanatçısı Tanrıver hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tiyatro sanatçısı Tanrıver hayatını kaybetti
Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı
YEREL HABERLER Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı
Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi son anda kurtarıldı Denizden çıkartılan oğullarını gören baba büyük hüzün yaşadı Kardeşini kurtarmak isterken boğulan genci denize giren komiser yardımcısı kurtardı Kardeşini kurtarmak için suya atlayan abinin durumu ağır
YEREL HABERLER Denize giren çocuk boğuldu, kendisini kurtarmaya ...
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş ...
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı Kargaların saldırısı, itfaiye erini kurtarma operasyonundan vazgeçirmedi
YEREL HABERLER Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri ...
Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor Araçlarındaki sosyal mesafe, maske kullanımı ihlalleri kameralar ile engelleniyor Kurala uymayan sürücüler önce mesajla uyarılıyor ihlal devam ederse cezalandırılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı ...
İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak
YEREL HABERLER İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak
Başkan Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz
Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den hasta yakınlarına refakatçi eğitimi
Başiskele’de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; “Silah kendi kendine ateş aldı”
YEREL HABERLER Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; “Silah kendi ...
Kocaelispor efsaneleri, anılarını Kocaelispor müzesi için anlatıyor
YEREL HABERLER Kocaelispor efsaneleri, anılarını Kocaelispor müzesi ...
SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı Sistemdeki sorun çözülünce hastaneye giderek muayene oldu için
YEREL HABERLER SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma ...
Kartepe’de okullar YKS sınavına hazırlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de okullar YKS sınavına hazırlandı
Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor
YEREL HABERLER Kandıra yüzme havuzunun çelik montajı yapılıyor
Kazım Koyuncu İzmit’te şarkılarıyla anılacak
YEREL HABERLER Kazım Koyuncu İzmit’te şarkılarıyla anılacak
Başkan Şayir, SEDAŞ’ın çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, SEDAŞ’ın çalışmalarını inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X