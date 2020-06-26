Kocaeli´de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

<br>Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan şüphelilere ait 2 ayrı iş yerine baskın yapan ekipler, kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Sakarya, Düzce ve Konya´da düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon süresince 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN<br>2020-06-26 11:11:35<br>

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