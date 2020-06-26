Bilim atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor

Kocaeli Bilim Merkezi’nde 413 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştiren “Yaz Atölyeleri”, 1 Temmuz itibariyle başlıyor.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle atölye faaliyetleri başlıyor. Bilim Merkezi yaz tatili boyunca birçok atölye ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Atölye programlarına 413 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Atölyeler korona virüs önlemleri kapsamında yağmursuz günlerde Bilim Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde 413 yaş arası çocuklara eğlenmeye ve öğrenmeye yönelik gerçekleştirilen; tohum bombası, temizlik robotu, bilim çocuk dergi (kuleler), mis kokular atölyelerinden oluşan yaz atölyeleri başlıyor. Yaz ayları boyunca devam edecek olan atölyeler, korona virüs önlemleri kapsamında Bilim Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek. Çocuklar, uygulamalı olarak bu atölyelerde hem deneyerek hem eğlenerek öğrenmenin yollarını keşfedecek.

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