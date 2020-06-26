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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den YKS’ye gireceklere ücretsiz ulaşım

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2728 Haziran günleri YKS sınavına girecek görevli, öğrenciler ve aileleri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir’den YKS’ye gireceklere ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2728 Haziran günleri YKS sınavına girecek görevli, öğrenciler ve aileleri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri YKS sınavına girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Böylece öğrenciler gönül rahatlığı ile sınav salonlarına gidip ardından evlerine ulaşımlarını sağlayabilecek. Sınava girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için bünyesindeki otobüs, tramvay ve vapur seferleri ücretsiz olacak. Toplu taşıma araçları 27 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’a, 28 Haziran Pazar günü ise 18.00’a kadar ücretsiz hizmet verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavda vatandaşların mağdur olmaması içinde gerekli önlemleri de aldı. Buna göre sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için ek sefer uygulaması yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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