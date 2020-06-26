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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Bursa´daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı

DHA

Bakan Kurum, Bursa´daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı

<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bursa´da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl´de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamız da hasarsız tespit edildi" dedi.<br>Bakan Kurum, İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi´nde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Kocaeli'deki projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Dilovası'na geçen Bakan Kurum, burada Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. Kömürcüler OSB´nin yerinin değiştirilmesi ile ilgili görüşmelerde bulunan Bakan Murat Kurum, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Manisa Saruhanlı ilçemizde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle hamdolsun hiçbir can kaybımız söz konusu değil. Yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikallerini gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar. Aynı şekilde dün Van´da 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Burada da ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını 15 mahallede yapıyorlar. Şu an hızlı bir şekilde fiilen hem Bursa´da, hem İstanbul´da, Van´da, Manisa´da, Bingöl´de ekiplerimiz sahadalar ve vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede sarmak mahiyetinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu noktada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. En kısa zamanda da yaralarını saracağımızdan emin olmalarını ifade etmek istiyorum. Ülkemiz deprem bölgesi. Bugün bulunduğumuz Kocaeli geçmişte çok önemli acılar yaşadı. Birçok vatandaşımız hayatını yitirdi. Bu noktada, depreme hazırlıklı şehir çalışmalarını da o günden beri sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Kocaeli bu anlamda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Hem Gölcük ilçesinde hem de diğer ilçelerimizde kararlı bir şekilde bu dönüşümü de yapıyoruz" dedi.<br>Deprem ve iklim değişikliği konularında tüm ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün görüyoruz ki, ülkemiz iklim değişikliğinin etkilerini artık net bir şekilde hissetmektedir. Baktığınızda derelerin taşması, heyelanlar, seller, aşırı yağışlar sebebiyle de vatandaşlarımız bu noktada hayatlarını verecek kadar etkilenmektedir. Bize düşen, bu çerçevede topyekun hareket etmek durumundayız. Bu bir ilçenin, bir ilin tek başına yapabileceği bir çalışma değildir. Vatandaşımızla bugüne kadar hep birlikte hareket ettik. En son virüs sürecinde dünyaya örnek olacak bir tavır sergiledik. Ben deprem konusunda da, iklim değişikliği konusunda da aynı davranışı vatandaşımızdan, belediyelerimizden bekliyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılması gereken destek neyse, bu destekleri inanın tüm ekibimizle birlikte gece gündüz vermeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.<br>'BODRUM KATLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER VAR'<br>Bursa´da yaşanan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bursa´da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl´de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamız da hasarsız tespit edildi. Bursa´da olayın olduğu andan itibaren ekiplerimiz çalışmalarını süratli bir şekilde tamamladılar. Şu anda da Manisa ve Van´da ekiplerimiz aynı şekilde çalışmalarını yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul´da yaşanan selde olay olur olmaz il müdürlüğümüzün ekipleri intikal ettiler. Bakan yardımcımız İçişleri Bakan yardımcımızla birlikte 2 gündür sahadalar. Burada da gerekli tahkikat hem hukuki yönde hem de teknik yönde yapılmaktadır. Bu çerçevede imar kanununda iskan edilebilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız. Kret kotunu 1,5 metre aşmak kaydıyla iskan edilebileceği, yine bodrum katlarda ilgili düzenlemeler var. Daha önce Samsun´da yaşanan bir sel vardı. Bu selden sonra imar yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapıldı ve o çerçevede temel kotu da ancak 50 santim seviyesinde gömebiliyoruz. Diğer tarafta da eğer iskan edeceksek, herhangi bir taşkın riski yoksa geri kalan kısmını açmak durumundayız. İklim değişikliği ile ilgili eylem planlarımızı açıkladık. 7 bölgemizde de bu çalışmaları sürdürüyor olacağız."<br>Bakan Kurum, Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle yaptığı görüşmede ise bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ilettiklerini, Tavşancıl'ın üst kesimlerinde kamulaştırmalarla yeni bir alan için çalışmalara başlanacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-26 15:03:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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