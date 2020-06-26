'Çekçek'li kombi hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı

<br>GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze, Körfez ve Darıca ilçeleri ile İstanbul´un Tuzla ve Pendik ilçelerinde, evlerden kombi çalan, 'çekçek' denilen el arabalı 3 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızların, içinde kombi olan el arabasını kamyonete yüklediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze´de 7 evden, Körfez´de 2 evden, Darıca´da 2 evden kombilerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çaldıkları kombileri 'çekçek'lere koyan hırsızların, el arabalarını da kapalı kasa kamyonete yüklediklerini belirledi. Aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul´da düzenlediği operasyonla O.D., A.D. ve H.D.´yi yakaladı. 3 kişinin, Pendik ve Tuzla´da 4 evden kombi çaldıkları belirlendi.<br>Hırsızlık şüphelilerinin, dikkat çekmemek için kağıt toplayıcısı gibi 'çekçek' ile mahallelerde gezdikleri, girdikleri evlerden çaldıkları kombileri el arabalarına yükledikleri, daha sonra yakınlarda bulunan kamyonete de 'çekçek'leri yükledikleri belirlendi. <br>Şüphelilerden A.D.´nin 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama'dan 9 suç kaydı, H.D.´nin 'hırsızlık'tan 4 suç kaydı, O.D.´nin ise 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama'dan 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. 3 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK<br>2020-06-26 15:07:58<br>
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