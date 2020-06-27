Sınava geç kalanlar panik yaşadı, bir öğrenciyi polis yetiştirdi

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği okulu karıştıran genç, bir polis memuru tarafından özel otomobiliyle doğru okula götürüldü. Sınava dakikalar kala yetişen genç ile polis memuru, büyük stres yaşadı.<br>YKS´nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15´te başladı. Öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi. Bazı öğrencilerin velileriyle beraber gelmesi, okul önlerinde yoğunluk oluşmasına ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine neden oldu.<br>Veliler, koronavirüs salgını nedeniyle okul bahçelerine alınmazken, bazı öğrenciler sınava son anda yetişti.<br>YANLIŞ OKULA GİDEN GENCİ SINAVA POLİS MEMURU YETİŞTİRDİ<br>İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde sınava girmesi gereken bir genç ise, Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi´ne geldi. İsmi öğrenilemeyen genç, görevli polis memurunun uyarısıyla yanlış okula geldiğini fark etti. Bir polis memuru, genci, kendisine ait otomobille, sınava gireceği okula götürdü. İkilinin büyük panik yaşadığı görülürken, genç, yapılan kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.<br>Adını vermeyen polis memuru ise, "Nuh Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi´nde görevliydim. Arkadaşımız yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi yetiştirmeye çalıştım. Aracımla getirdim. Dakikalar kala yetiştirdim, şansımızı denedik ve yetiştirdik. Arkadaşımızın bir yılının heba olmasını istemedim. Çok üzgündü ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Bir şeylere vesile olabildiysek ne mutlu bize" dedi. Polis memuru daha sonra görev yaptığı okula döndü.<br>KİMLİĞİNİ KAYBEDEN ÖĞRENCİYİ, DEDESİ SON ANDA YETİŞTİRDİ<br>İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan Çağla Altıkulaç ise, nüfus cüzdanını kaybettiğini fark edince dedesi Güngör Akdeniz ile birlikte nüfus müdürlüğüne gitti.<br>Gerekli evrakları aldıktan sonra koşarak geri gelen Çağla Altıkulaç, sınava girdi.<br>Dede Güngör Akdeniz, "Ben eğitimciyim, emekli müfettişim, eşim de öğretmen. Nüfus cüzdanı poşetin içindeydi, sanırım yolda gelirken heyecandan kaybettik. Sınava 20 dakika vardı, çok aradık ama bulamadık. Nüfus müdürlüğüne gittik, evrakları çıkardık. Son anda yetiştik, girebildi. Torunum çok stres yaptı, ağlamaya başladı. İkinci defa sınava giriyor, ben 40 yıllık müfettişim ama endişelendim yine de. Bunun maddi zorluğu var, manevi zorluğu var, çocuğun psikolojisi var. Büyük endişe yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-27 11:58:17<br>

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