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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Namazgah Şehitliği çiçeklerle donatıldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğine rengarenk çiçekler dikildi ve bakım çalışması yapıldı.

Namazgah Şehitliği çiçeklerle donatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğine rengarenk çiçekler dikildi ve bakım çalışması yapıldı.
Kocaeli genelindeki birçok mezarlığın bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, şehitliklerde çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğinin tüm bakımları Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Çalışma kapsamında şehit mezarlarının üzerine ve şehitlik çevresine rengarenk çiçekler dikildi. Bayrak direkleri ve duvarlar baştan aşağıya boyandı. Türk bayrakları yenilenerek şehitliğe yeni oturma grupları yerleştirildi.

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