Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti

YKS öncesi emniyet güçleri ile birlikte yoğun önlemler alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri kendi ekip araçları ile okula yetiştirdi.

Bu hafta sonu tüm ekipleri ile sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, YKS öncesi sınava yetişme zorluğu çeken öğrencilerin yardımına koştu. Başta İzmit ilçesi olmak üzere tüm ilçelerde çarşı, durak, kampüs ve okul çevrelerinde sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekip araçları ile sınava yetiştirildi. YKS öncesinde emniyet güçleri ile koordineli bir şekilde trafik denetlemeleri yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri bir yandan da öğrencilerin yardımına koştu. Sınav öncesi çarşı, kampüs ve toplu taşıma duraklarında kontroller yapan ekipler, az bir süre kalmasına rağmen sınava gireceği okula geç kalan öğrencileri duraklardan alarak sınava gireceği okullara götürdü. Ekipler ayrıca Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde yerleşke içerisinde uzak bir yerde olan Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu’nda sınava girecek olan öğrencileri, kampüs girişinden ekip araçları ile meslek yüksekokuluna taşıdı.

Bu hafta sonu yapılan YKS nedeni ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri oluşabilecek aksaklık, trafik ve diğer oluşabilecek olası sorunlardan dolayı vatandaşların zorluk çekmemesi için tam kadro sahada görev yapıyor. Ekipler emniyet güçleri ile birlikte özellikle İzmit ilçesinin trafik yoğunluğu olduğu bölgelerde sıkı bir şekilde çalışma gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.